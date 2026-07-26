V Unionski dvorani bosta zazveneli več sto let stari violini

Druga polovica Ljubljana Festivala med drugim prinaša dva zaporedna koncerta komorne glasbe, na katerih bodo ob uveljavljenih zasedbah nastopili mednarodno priznani solisti: z rezidenčno komorno zasedbo festivala Ensemblom Dissonance violinist Vadim Repin in pianist Peter Laul, z madžarskim Komornim orkestrom Franza Liszta pa violinist Kirill Troussov, medtem ko bo dirigent István Várdai obenem solist na violončelu. Večera bosta na sporedu drug za drugim v ponedeljek in torek v Unionski dvorani. Na prvem bodo zazvenela dela Arenskega, Čajkovskega, Ravela in Chaussona, na drugem pa Mozartova uvertura k Figarovi svatbi, Mendelssohnov Violinski koncert v e-molu, Variacije na rokokojsko temo Čajkovskega ter plesno obarvani madžarski zaključek z deli Liszta in Brahmsa. Zanimivo je, da koncerta ...