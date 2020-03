Ljubljančan za »svetovljansko« Nemčijo

Neuradno: Evrovizija odpovedana! Čeprav so še včeraj na TV Slovenija zatrjevali, da ima vodstvo EBU načrt B in naj bi vsaka članica sodelovala iz studia in zavrtela posnetek skladbe, je pred nekaj minutami zaokrožila neuradna novica, da je Pesem Evrovizije odpovedana in prestavljena na leto 2021. Izbrani izvajalci bi bili ponovno povabljeni, a z novo skladbo. Čakamo na odgovore pristojnih ...



Trud je bil poplačan



Vse, o čemer je sanjal

Tekmovanje gor ali dol, Slovenci imamo na Pesmi Evrovizije v Rotterdamu, ki je še vedno napovedana med 12. in 16. majem, kar dva aduta: našo urad­no predstavnico Ano Soklič s pesmijo Voda in Bena Dolića, ki bo skladbo Violent Thing pel za Nemčijo. Ker se nemški predstavniki uvrstijo neposredno v finale, nam sklepni večer ne uide.Ljubljančan po rojstvu, Berlinčan po izbiri, ki je odraščal v Sloveniji, že leta živi v Švici in je idealen predstavnik moderne in svetovljanske Nemčije, piše na uradni evrovizijski strani. In še, da bo zapel ganljivo, toda energično pesem. »Privlačen glas, ki lahko ustavi čas ali nas požene naprej; lahko nam naježi kožo in nas poplavi z endorfini. Ben Dolić ima tak glas. Kristalno čist, topel, evforičen in napol androgin hkrati. Je glas, kot ga nima nihče drug v popularni glasbi.« Njegov nastop naj bi koreografiral Marty Kudelka, ekskluzivni koreograf Justina Timberlaka, ki je poskrbel tudi za njegov nastop na superbowlu leta 2018.Slovenci imamo na Dolića malce daljši spomin. Leta 2010 je kot dvanajstletnik nastopil v oddaji Slovenija ima talent, potem pa še trikrat na Emi: v skupini D Base in dvakrat kot sprem­ljevalni vokal dvojca BQL. Sledila sta selitev z družino v Švico in lani prvi veliki nemški uspeh. Zasedel je drugo mesto na nemškem Voiceu in za Delo povedal, da razmišlja, da bi se preselil v to državo.In zdaj je tu, v državi, kjer vidi svojo svetlo prihodnost, »saj je zelo odprta za razvoj mladih in povezovanje z glasbo«, je poudaril.Ker je te dni zelo zaposlen z vajami in intervjuji in ker po Evropi in svetu vlada izredno stanje, stik z njim poteka po elektronski poti. O svoji skladbi je dejal, da je plesna in radijska. »Napisal jo je bolgarski producent Boris Milanov, s katerim delam na novih projektih. Govori pa o zelo močni ljubezni in energiji med dvema človekoma.« Ponovil je, da je bil njegov mladostni vzornik Michael Jackson, zanj eden od največjih glasbenikov na svetu.Od kod mu pri tej mladosti odločnost, energija in samozavest? »Mislim, da je to posledica dela in izkušenj, ki sem jih pridobil z leti. Vse se je začelo v osnovni šoli, ki je zaslužna za moj razvoj. Tam sem dobil veliko izkušenj z nastopanjem in glasbo.« Njegove sanje se trenutno zdijo preproste in uresničljive. Povedal je, da bi rad normalno živel od glasbe ter imel koncerte, kjerkoli bi si želel.Dolić na stavnicah kotira zelo visoko (na uradni je celo na 10. mestu), še bolj pomenljivi so komentarji ob njegovem spotu, ki deluje malce biebersko. Številni komentatorji pišejo, da je na nemški Eurosong končno prišel nekdo, ki bo potegnil državo iz zadnje peterice, nekateri so mu napovedali celo zmago. »Po desetih letih je Nemčija končna našla moško Leno.«Nisem pričakoval takšnega odziva občinstva in strokovnjakov, je povedal Dolić, ki je zelo hvaležen vsem, ki ga podpirajo in mu pomagajo. In vendar ne bo pozabil trenutka, ko je izvedel, da je izbran. »Pomislil sem, zdaj se začenja vse, o čemer sem sanjal, za kar sem trdo delal.« Država se je letos odločila za interno izbiro z dvema nepovezanima žirijama: v prvi je bila stoterica ljudi izbranih iz vse Nemčije, v drugi pa dvajset glasbenih profesionalcev. Lani so v Izraelu zasedli predzadnje mesto z duom S!sters in tega neuspeha Nemci letos nočejo ponoviti.