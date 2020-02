Luka Juhart - Harmonika je instrument tudi za glasbene presežke

Luka Juhart pogosto naroča naj skladatelji napišejo dela posebej zanj.

Foto Voranc Vogel

»Nikoli se zares nisem odločil, da bom glasbenik, saj je to prišlo samo po sebi.«

Luka Juhart

Foto Voranc Vogel

Študiral je na Državni visoki glasbeni šoli v nemškem mestu Trossingenu, podiplomski študij pa je imel na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu.

Harmonikarje prejemnik nagrade Prešernovega sklada, ker se je uveljavil kot eden najvidnejših interpretov na harmoniki, zlasti na področju sodobne glasbe, na katerem to glasbilo pridobiva vse pomembnejše mesto. Nagrado je med drugim prejel tudi zaradi svojega skladateljskega dela. Med drugim so v obrazložitvi zapisali, da »je eden njegovih osrednjih dosežkov delo Unleashed, napisano za njegov duo, v katerem ustvarja s skladateljem in klarinetistom Urošem Rojkom. Skladba je pokazala, kakšno notranjo moč lahko pridobi glasba, ko se izmakne strogi delitvi med avtorjem in izvajalcem.«Seveda nas je najprej zanimalo ali je bila harmonika njegova prva izbira inštrumenta, ko se je podal v glasbeni izobraževalni sistem. Pravi, da ja, ker ko so ga vprašali, kateri inštrument bi igral, se je strinjal z vsem. Tako so ga dali igrati harmoniko, ker je bila prijateljica njegove mame učiteljica harmonike v glasbeni šoli v Slovenskih Konjicah.»Harmonika je pri nas kar popularen inštrument, čeprav verjetno vedno manj. Tisti, ki želijo, da njihov otrok igra narodnozabavno glasbo, ga pogosto dajo igrati diatonično harmoniko. To je povsem drug inštrument. Zagotovo je to zaznamovalo moje začetke pri igranju harmonike, saj sem bil ves čas označen kot nekdo, ki igra narodnozabavno glasbo. Oziroma to se mi še vedno dogaja, v bistvu je pa nikoli nisem igral.Ko me vprašajo, kaj igram in povem, da harmoniko, mi takoj odvrnejo, …aaa… narodnozabavno glasbo. Ko pa jim pojasnim, da igram bolj resno glasbo, pa poznavalsko odvrnejo …aaa… tango. (Smeh.) Pri nas je še zelo ukoreninjena stereotipna predstava o tem, kaj je harmonika,« nekoliko otožno pojasni Juhart.Dolga leta se je preživljal zgolj z igranjem sodobne glasbe na harmoniko, kot samozaposlen v kulturi. Imel je tudi kakšne začasne in občasne zaposlitve na glasbenih šolah, praviloma za manj kot polovični delovni čas. Živel je od umetniške glasbe in ni nikoli igral kakšnih drugih, manj zahtevnih, žanrov. Pravi, da je to bilo zelo trdo delo, ki pa je prineslo tudi veliko potovanj, sedaj pa poučuje harmoniko tudi kot izredni profesor na ljubljanski Akademiji za glasbo.Vprašali smo ga, kako je z odločitvijo glede gumbne ali klavirske harmonike. »Prva tri leta sem igral klavirsko harmoniko, potem je bila neka tendenca, da mora tisti, ki se hoče resno ukvarjati s harmoniko, igrati gumbno harmoniko. Zato so me potem prestavili.Danes se mi zdi, da če si dober glasbenik, si lahko dober na enem ali pa drugem inštrumentu. Tako, da imam sedaj pol študentov na gumbni, pol pa na klavirski harmoniki. O osnovnih razlikah med harmonikama se na akademiji sploh ne pogovarjamo. Mi se pogovarjamo, kako glasbo interpretirati, o različnih izvedbenih praksah in tako dalje. Pri tem pa ni omejitve ali igraš to ali drugo harmoniko, saj gre za enak inštrument z drugačnim sistemom igranja.«Njegova prva učiteljica harmonike Bojana Matavž je imela velika pričakovanja, ko je videla, da zmore veliko. Zato ga je relativno hitro napotila naprej, saj je bil samo štiri leta pri njej, potem pa so ga starši začeli voziti v Maribor, na srednjo glasbeno šolo k profesorju Andreju Lorberju. Pri njem je bil šest let, dve leti na nižji in štiri na srednji glasbeni šoli. On ga je uvedel v širše glasbeno okolje, mu dal širino. Nikoli pa ga ni bilo treba priganjati, naj vadi igranje harmonike, saj je Juhart v sebi nosil to željo, da igra, da napreduje. Zato verjetno profesor z njim ni imel težkega dela, se spominja Juhart. »Mogoče le s tem, da me je usmerjal. Takoj po srednji šoli, pa sem odšel na študij v Nemčijo.«Zanimalo nas je ali so ga učitelji znali dovolj očarati, da ni odnehal. Pravi, da se je vedno želel ukvarjati s športom, vendar se ni mogel zaradi zdravstvenih težav, zato je tudi šel v glasbeno šolo. Imel je preveč energije in ker je ni mogel sprostiti s kakšnim športom, so ga dali v glasbeno šolo. Nato je pač ugotovil, da je uspešen pri učenju harmonike in je pri tem kar ostal. Sledila so tekmovanja in koncerti, tako da je je preprosto sledil dogodkom, se spominja. Pri učenju harmonike ni nikoli zelo trpel ali pa da bi se mučil, temveč je iskal neko potrditev. »Nikoli se zares nisem odločil, da bom glasbenik, saj je to prišlo samo po sebi. Poklic te na nek način dobesedno pokliče. V življenju sem delal le dva sprejemna izpita. En sprejemni izpit je bil na glasbeni akademiji v Trossingenu. Če takrat ne bi bil sprejet, bi pa doma študiral matematiko.Za mene je matematika bila neka alternativa. Mogoče je to sprejetje na študij bil nek preskok. Ko sem prišel v Nemčijo, je bilo zame kar težko obdobje, ker sem zelo slabo znal jezik in nisem nikogar poznal. Vendar sem se počasi vživel in bil od začetka zelo uspešen in sem bil na koncu prvega letnika najboljši študent na šoli in dobil štipendijo. Zato se mi je na neki toči zazdelo povsem naravno, da bo harmonika moja življenjska in karierna opredelitev. Ni pa bilo nobenega posebnega dogodka, ko bi tehtal odločitev.«Študiral je na Državni visoki glasbeni šoli v nemškem mestu Trossingenu v razredu profesorja Huga Notha. Podiplomski študij pa je imel v mojstrskem razredu profesorja Stefana Hussonga na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu. Pravi, da mu je študij pri Hugu Nothu dal največ širine in odprl oči, kakšen naj bi glasbenik bil. Sam je vedel, da če želi imeti dobro glasbeno izobrazbo, mora čim več videti in slišati. Zato je hodil k pouku čembalistov, pianistov, organistov in drugih inštrumentalistov. Čutil je potrebo, da je en študij premalo, in je odšel v Würzburg. Pravi, da če tam ne bi bil sprejet, bi pač zaključil svoje izobraževanje.Za Luko Juharta je značilno, da se je zavezal interpretacijam del sodobne glasbe sodobnih skladateljev. »Odgovor je zelo preprost. Na harmoniko ne moreš igrati nobene druge originalne literature. Harmonika, taka kot jo poznamo, obstaja približno kakšnih sedemdeset let. Skladatelji, ki so pisali za ta inštrument, so seveda sodobni. To se je poklopilo s tem, da je bila meni že od nekdaj všeč sodobna umetnost.Če recimo igraš violino, si najbrž lažje izbereš kakšno lažjo pot. Večinoma igram sodoben repertoar, igram pa tudi skladbe, ki so bile napisane za čembalo, saj jih lahko brez preurejanja zaigram na moj instrument.«Pogosto tudi naroča naj skladatelji napišejo dela posebej zanj. Pravi, da nekateri zanj napišejo zelo zahtevne skladbe. Sam pa si postavlja najvišje interpretacijske izzive, saj sam od sebe vedno zahteva največ.Od domačih skladateljev najpogosteje sodeluje z Urošem Rojkom in Vinkom Globokarjem. Očite se dobro razumejo. »Da. Z njima se zalo dobro razumem, čeprav je med nami res precejšnja generacijska razlika, vendar tega ni čutiti. Sicer se mi pogosto dogaja, da z glasbeniki, s katerimi sodelujem, ne občutim razlik v letih, saj se glasbeno zelo ujemamo. To je povsem dovolj za resno in tehtno sodelovanje. So pa tudi vrstniki, s katerimi se pač ne ujamem.«