Magnifico se sprehaja od Alp do Jadrana

Magnifico (Robert Pešut) je v ponedeljek, na 60. rojstni dan, izdal težko pričakovan deseti studijski­ album Alpe Adria Club, prvega po skoraj desetletju, odkar je izšel Charlatan de Balkan. Na albumu, ki sta ga napovedala singla­ Korak po korak in Hišica, je deset skladb. Z Magnificom so bili v studiu še Aleksander Pešut - Schatzi na bobnih in za produkcijsko mizo, Jan Jarni na kitari, Jan Gregorka na baskitari, Luka Ipavec na trobenti, Matej Kužel na saksofonu in Matija Krečič na violini. Novo glasbo bo predstavil na Alpe Adria Showu 25. decembra v ljubljanskih Stožicah.