FOTO:Magnifico: Postali smo ujetniki tehnologije

Magnifico ima še vedno jajca in odslej tudi prvenec Od srca do srca na vinilni plošči. Pogovarjala sva se v Domu svobode v Tivoliju, kjer ima pisarno in studio. Nedavno je založba Helidon poskrbela za vinilno izdajo vašega prvenca Od srca do srca. Oboje me je presenetilo, tako dejavnost Helidona kot vaša vinilka. Mislil sem, da je ta založba že pokojna.Jaz tudi. (smeh) Oziroma, vedel sem, da niso pokojni, vedel sem, da so v mirovanju, vsaj v glasbenem delu, in da jim je izdajanje knjig povsem dovolj. Čigava je bila ideja za ponovno izdajo na vinilu?Super se mi zdi, če ponovne izdaje nekega albuma starejšega datuma ne predlaga ...