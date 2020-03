Marco Grabber, Krešimir Tomec - Elektronskost ljudske glasbe  

Nedavno sta izdala nov album Deep Into Croatia, tretjega v seriji vajinega posodabljanja tradicionalne hrvaške glasbe. Prva dva albuma sta bila morsko obarvana, s poudarkom na klapah, tokrat ste se pa odpravila po kontinentalni Hrvaški.

Albuma Dalmatian Dub in Dalmatian Lounge sta bila zelo dobro sprejeta, baje so ju množično kupovali predvsem turisti, tudi slovenski, ki so si zaželi domov odnesti košček poletja in nekaj tradicije odete v modernost.

Vsi trije so izšli pri založbi Scardona, ki je naredila velik posel predvsem z dalmatinskimi klapami, jih popularizirala in z njimi pripravlja velikanske glasbene spektakle tako po Hrvaškem, kot tudi pri nas. Občasno brez težav napolnijo tudi ljubljanske Stožice. Kako naj razumemo ta fenomen?

Zagotovo so dalmatinske klape v Sloveniji zelo popularne, saj navsezadnje Slovenci najbolj tradicionalno počitnikujemo na hrvaški obali. Nastalo pa je že celo nekaj slovenskih »dalmatinskih« klap. Gre pri klapah le za spomin na morje in poletje ali za kaj več?

Na novem albumu sta sodelovala z nekaj izvrstnimi hrvaškimi glasbeniki in glasbenicami, kot so Lidija Bajuk, Singrlice, Tamara Obrovac, Putokazi in Matija Dedić. Ravno slednji je dal albumu opazen jazzy podton.

Oba živita in delata v Ljubljani. Je za vaju album Deep Into Croatia neka tolažba nad domotožjem?

sta glasbeno-producentski hrvaški dvojec, ki živi in ustvarja v Ljubljani. Sta glasbenika in lastnika studia Attic, v katerem je nastalo veliko domače glasbe. Bila sta tudi člana zasedb kot sta Golem in Manouche . Posnela in producirala pa sta tri posebne in zelo uspešne albume z umirjeno elektorsko glasbo prepleteno z motivi ljudske glasbe Dalmatian Lounge Dalmatian Dub in Deep Into Croatia.: Album je nastal na pobudo našega založnika, ker se nisva več nameravala ukvarjati s tem prepletom etničnega in elektronskega. Zdelo se nama je, da ni več zanimanja za kaj takega, tako ali tako pa imava dovolj drugega dela. Založnik je vztrajal, naj poberemo vzorce ljudske glasbe s cele Hrvaške in tako smo po petih letih album le končali.Sicer smo album delali tako kot je to običajno skupaj deset mesecev, le vmes so bili precej dolgi premori. Mogoče se to odraža v tem, da smo se precej več ukvarjali z detajli. Tako, da se mi zdi, da je to najin najbolj komplekesen izdelek v tem nizu.: Osnovna ideja je bila, da se mladim približa tradicionalna hrvaška glasba. Ko prideš na hrvaško morje, slišiš po konobah le klape in Gibonnija, na hotelskih terasah pa poletne španske pesmice. Če želijo vrteti bolj urbano longue glasbo, spuščajo tujo glasbo. Tudi če vrtijo po konobah klape, so to tisti bolj zabavni posnetki, na katerih ni nič kaj pristnosti.: Odkar se tudi jaz nekoliko bolj ukvarjam s kulinariko, smo ugotovili, da dejansko gostilničarji nimajo primerne glasbe za konobe, poleg najinih prejšnjih dveh albumov. Ko sem nekaterim gostilničarjem boljših restavracija spustil nekaj najine tovrstne glasbe, so dejali, da so na to čakali ves ta čas, da želijo imeti v svojih lokalih imeti moderen zvok tradicionalne hrvaške glasbe. To med gosti, tako tujimi kot domačimi, ustvarja prijetno vzdušje.: Žal ti gostilničarji sploh niso vedeli za obstoj najinih albumov Dalmatian Dub in Dalmatian Lounge, pa smo prvega izdali pred desetimi leti. Očitno smo za to sami krivi, ker se nismo potrudili s promocijo.: Pogovarjal sem se z ustanoviteljem te založbe Brankom Paićem, ki je svojčas bil menedžer skupine Prljavo kazalište ter vodja diskografskih založb Crno bijeli svijet in Hit Records, in je v bistvu rocker, alternativec. On je zagotovo vizionar.Ko je bil v Avstraliji, verjetno s kakšno klapo, in v hrvaški restavraciji zraven Sydneyjske opere so ga vprašali, zakaj ni nič longue glasbe s hrvaškim ljudskim motivi. Za prvi album Dalmation Dub, ki se je začel kot projekt za dušo, smo hoteli snemati s klapo Šufit. Oni so vprašali Paića, njihovega založnika, če smejo snemati z nama. Ko sva mu poslala material, se je navdušil nad projektom, ki nekoliko izstopa iz Scardoninega repertoarja. Vztrajal je tudi na izdajo tako drugega kot tretjega albuma.Zadnjič mi je povedal, da ko je naznanil, da bo začel intenzivno delati s klapami, so mu vsi govorili, da ni normalen. Očitno je pravočasno začutil, da so te klape lahko naslednji veliki glasbeni dogodek v naši regiji. To je dejansko edina pristna hrvaška glasba, ki se lahko prodaja tudi v tujini.: Oba sva že doživela petje takih klap v kakšni konobi v Dalmaciji. In tam je to res posebno doživetje. Tako sva se tega tudi lotila, ker v bistvu imava to glasbo rada. Ko mi je Krešo pred desetimi leti navdušeno razlagal o tem, da bi klape vpeli v elektroniko, sem bil vendarle zgrožen nad idejo. (Smeh.) Ko pa smo posneli pesem Šijavica, ki je postala uspešnica, sem se navdušil tudi jaz, saj se je izkazalo, da je to lahko nekaj zelo zanimivega.: Prepričan sem, da je nekaj več. Ko ti klapo slišiš po radiju, si misliš, da je to nekaj primitivnega. Ko pa greš v konobo jesti ribe, ki je zagotovo dobra, in potem tam ekipa spontano zapoje. Ko slišiš to osemglasno petje, je to res nekaj posebnega. Ti gredo kar dlake pokonci. To je res posebno doživetje in to je res treba spoštovati.Verjetno je Dalmacija edino območje na Hrvaškem, kjer ljudje, ko se družijo, tudi spontano delajo glasbo, da pojejo na tako visoki ravni. S Slovenijo pa je povezano sorodno petje moških zborov, ki je precej podobno klapi, le da so nekoliko drugačne harmonije.: To je bil trenutek našega ponovnega navdušenja nad tem projektom. Matija je prišel v Ljubljano, v studiu sedel za Clavinovo, mi pa smo mu spustili posnetke, kamor naj bi ga dosneli, in je od prve vse odigral.: (Smeh.) Pogosto sva se pogovarjala o tem.: Zagotovo imamo gastrbajterji raje domačo glasbo, zagotovo pa tudi drugače gledamo nanjo. Na ideološki ravni pa je to tudi nadaljevanje rap rock projekta Golem, kjer sva tudi sodelovala, saj želi prevladujoči globalizem uničiti posamezen kulture, tradicijo in individualnost ter unificirati cel svet. To je pa naš manifest proti temu.