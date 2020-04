Marianne Faithfull odpustili iz bolnišnice

Iz londonske bolnišnice so po 22 dnevih in zdravljenju zaradi okužbe z novim koronavirusom odpustili angleško pevko in igralko Marianne Faithfull . Osebju se je prek družbenih omrežij zahvalila z besedami, da je »zelo hvaležna vsem, ki so skrbeli zame in so mi zagotovo rešili življenje«. V državno bolnišnico National Health Service v Londonu je odšla, ko je zbolela za gripo. Zaradi vladnega ukaza je morala na testiranje, kjer so ugotovili, da je okužena z novim koronavirusom. V bolnišnici se je bolezen razvila v pljučnico, ki jo je k sreči prebolela.Manj sreče je imel njen prijatelj in dolgoletni sodelavec, ki je umrl zaradi zapletov pri zdravljenju covida-19, medtem ko je ona bila v bolnišnici. Marianne Faithfull je stara 73 let in je bila ena od pop ikon šestdesetih let. Zaslovela je, ko je kot 17-letnica leta 1964 izdala pesem As Tears Go By, ki sta ji jo napisalainiz skupine. To sta naredila na pobudo njihovega menedžerja, ki je soavtor pesmi. Stonesi so jo kasneje posneli in uvrstili na album December's Children (And Everybody's). V pol stoletja dolgi karieri je imela Marianne Faithfull kot pevka skladateljica in igralka veliko zdravstvenih težav, tudi zaradi odvisnosti od drog.