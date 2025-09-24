Ukrajinska zasedba: Živimo pod nenehnim tuljenjem siren

V nadaljevanju preberite:

Na oder ljubljanskega Kina Šiška se bo jutri po treh letih vrnil samosvoj in neustrašen ukrajinski kvartet DahaBraha, na svoj četrti nastop pri nas. Žanrsko neulovljiva skupina iz Kijeva je znana po mešanici tradicionalne ukrajinske ljudske glasbe in globalnih zvočnih vplivov. Zasedba je bila ustanovljena leta 2004 v okviru centra za sodobno umetnost Dah. Kvartet večinštrumentalistov in pevk ter pevca deluje v postavi Irina Kovalenko, Olena Cibulska, Nina Garenecka in Marko Galanevič. S slednjim, ki je tudi vodja zasedbe, smo se pogovarjali o nastanku, zvočni podobi njihove glasbe in vojni.