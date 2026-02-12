Razgibana duša balkanskega soula

V nadaljevanju preberite:

Marko Louis je bil rojen v Nemčiji, v glasbeni družini, v kateri­ je od mladih nog poslušal soul in jazz iz šestdesetih ter sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Njegov oče Ljubiša Stojanović je bil slaven pevec, znan kot Louis. Ta vzdevek je dobil, ker je izvrstno imitiral Louisa Armstronga. Sin Marko nadaljuje očetovo glasbeno izročilo in je zvoke iz otroštva prepletel z balkansko zvočno ­panoramo. Beograjski glasbenik bo jutri zvečer v ljubljanskem Kinu Šiška predstavil nov album 25.