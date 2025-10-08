Dolenjski prispevek k alternativnemu popu

V nadaljevanju preberite:

Trio Martina et al. je bil ustanov­ljen pred enim letom. Sestavljajo ga pevka Martina Mravinec Bohte, bobnar Primož Velikonja in baskitarist Domen Bohte. Album 3, 2, 1, na katerem je dvanajst pesmi in vokalni uvod, so izdali v samozaložbi. Pesmi zajemajo različne zvrsti, zaokrožene v zvočno enotnost, in odsevajo značilen organski zvok tria. Posneli so ga v kočevskem studiu BearTracks. Predstavitveni koncert bo danes ob 20. uri v ljubljanskem SiTi Teatru.