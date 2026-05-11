Masayah – Nič ni za stran metati

Hip hop zvezda Masayah je s koncertom v ljubljanskem Kinu Šiška predstavila nov album Lava, kar je bila njena največja odrska produkcija do zdaj. Pravi, da se je z veseljem vrnila na oder Katedrale, kjer je leta 2023 na prav tako razprodanem koncertu nastopila s prvencem Zavedno. Občinstvu je predstavila nov album skoraj v celoti, to pa je že poznalo vsa besedila. Izpostaviti je treba vložke njene plesne skupine, ki je bila pomemben del razgibanega koncerta. Masayah je pokazala, da ima eruptivno energijo, s katero zlahka premika množico.