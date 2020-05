Matija Krečič - Mesarsko resna glasba vrhunskega inštrumentalista

Violinist in skladatelj Matija Krečič je leta 2015 končal študij violine in kompozicije na deželnem konservatoriju v Celovcu. Sodeluje z Magnificom, skupinama Momento Cigano in Tango Story ter s Tomažem Hostnikom, v preteklosti pa je med drugim s skupino Terrafolk, Galom in Severo Gjurin, Mar Djangom, Skarabejem in Orkestrado. Novembra 2014 je izšla njegova prva samostojna avtorska plošča Architexture, na kateri je glasba za godalne inštrumente. Nedavno pa je izdal nov album avtorske glasbe z naslovom Cut / Rez. V zadnjem desetletju ste nastopali v zelo različnih zasedbah. Koliko je to izziv za izvajalca?Vsak projekt je izziv ...