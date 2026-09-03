Matter: Blagor za naš vsakdanji trap

Slovenska trap zasedba Matter je nastala v Kamniku pred dobrim desetletjem. V tem času je opazno vplivala na zvočno podobo­ slovenskega hiphipa. Danes in jutri bodo Dario Nožić Serini - Dacho,­ Simeon Perić - Shao in Matej Tunja - Tunja prvič nastopili v ljubljanskem Cankarjevem domu v razprodani Štihovi dvorani. Predstavili bodo nov album Blagor, ki je izšel pri založbi rt:tx. Dacho in Shao sta spregovorila o novi glasbeni usmeritvi zasedbe in priznanju njihovemu delu s posebnima koncertoma.