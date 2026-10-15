Med korono je veliko zasedb prenehalo delovati

Z nedeljskim koncertom v ljubljanskem SiTi Teatru, ki je že razprodan, bo a cappella skupina Jazzva praznovala 20 let odkrivanja meja človeškega glasu, raziskovanja pestrosti harmonij in poigravanja z različnimi glasovnimi barvami in zvočnimi učinki. Koncert bo potekal kot časovni pregled razvoja zasedbe, saj bodo občinstvu prepevali tudi številni nekdanji člani. O tem, kako se je vse začelo, smo se pogovarjali z mezzosopranistko in umetniško vodjo Jasno Žit­nik Remic ter basistom Andrejem Perdihom.