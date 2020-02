FOTO:Mednaroden uspeh izjemne flavtistke

Marušo Brezavšček sta radoved­nost in ljubezen do kljunaste flavte že v srednji šoli popeljali na salzburški Mozarteum, pozneje v Barcelono in Italijo, danes pa je v Baslu. Pred tednom dni nas je razveselila novica, da je v Tel Avivu v veliki konkurenci zmagala na 3. mednarodnem tekmovanju kljunaste flavte, ki je potekalo od 1. do 8. februarja. Zmagala je med solisti, starimi od 18 do 26 let, in v kategoriji najboljše izvedbe izraelske skladbe. To je bila skladba Ra'ad skladateljice Hile Tamir Ostrover. Kot zmagovalki ji je pripadel nastop na gala koncertu z vodilnim izraelskim ansamblom za baročno glasbo Barrocada, s ...