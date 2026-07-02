Praznina kot čustvena govorica glasbe

Melissa Aldana: Priznana južnoameriška glasbenica raje kot tehnični dovršenosti prednost daje pristni zgodbi

Eden najslavnejših citatov Milesa Davisa se glasi, da je v glasbi tišina pomembnejša kot zvok, premori med posameznimi frazami pa priložnost za ustvarjanje intimnega vzdušja med poslušalcem in izvajalcem. Prav takšen intimni odnos vzpostavlja tudi album Filin, najnovejši projekt južnoameriške jazz saksofonistke Melisse Aldana. Njena glasba prednost pred tehnično dovršenostjo daje pristni zgodbi, ki jo bo poskušala v okviru Jazz festivala Ljubljana jutri zvečer izpovedati tudi slovenskemu prostoru. Ta ji sicer ne predstavlja popolne neznanke, saj se je z mladimi slovenskimi glasovi jazz glasbe srečala že v okviru mentoriranja delavnic Kreativne jazz klinike, ki jih je obudil njen bivši mož, slovenski saksofonist Jure Pukl. Četudi je bila za svoje instrumentalne dosežke (in solistične ...