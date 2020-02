Ment – trije dnevi glasbene raznolikosti

Preberite tudi:

Danes se začenja festival Ment , ki bo potekal na različnih lokacijah v Ljubljani in bo srečevališče zelo različnih ljudi iz glasbenega posla. Obeta se erupcija glasbe ter predavanj o glasbenem poslu, ki se hitro in temeljito spreminja.Med sredo, 5. in petkom, 7. februarjem, bo potekala šesta edicija ljubljanskega festivala Ment z obilico koncertov, delavnic, konferenc in drugih spremljevalnih dogodkov. Tako bo Ljubljana tri dni središče vznemirljive domače, regionalne in evropske glasbene ustvarjalnosti.Otvoritveni večer tokratnega Menta bo danes ob 20. uri v Katedrali Kina Šiška z ogrevanjem ukrajinske zasedbe igralk, ki so v roke prijele glasbila in si nadele naziv Dakh Daughters . Sedem mladih Kijevčank je tako razpetih med glasbeno in dramsko umetnostjo.Premorejo širok zvočni nabor, njihova besedila pa temeljijo na klasični ukrajinski poeziji, Nobelovih nagrajencih, lastnih delih in drobcih priljubljenih uspešnic iz preteklosti. Skupaj z občinstvom ustvarjajo rock opere, s katerimi ne izkazujejo samo želje po iskanju novih oblik popularne glasbe, temveč tudi razvijajo kontekst, ki je potreben za razumevanje današnjega sveta.Za njimi bo nastopil glasbeni projekt Kamaal Williams pianističnega virtuoza in didžeja, enega najvidnejših obrazov aktualne renesanse britanskega jazza, ki vplive črpa iz urbanih žanrov in londonskih klubskih ritmov. Sprva je deloval kot polovica dvojca Yussef Kamaal, s katerim je leta 2016 izdal enega najpomembnejših britanskih jazz albumov desetletja Black Focus. Dve leti kasneje je ljubitelje jazza in elektronike pod imenomočaral s solo prvencem The Return.Na šestem Mentu bo nastopilo 81 izvajalcev na različnih prizoriščih v Ljubljani (Kino Šiška, AKC Metelkova mesto, hostel Celica, Stara mestna elektrarna, Orto Bar, Ljubljanski grad, Slovenska Kinoteka, K4, Dobravaga, Big Nose, dvorana dijaški dom Tabor).Med nastopajočimi je 28 slovenskih predstavnikov, tudi nekaj didžejev in didžejk ter takšnih brez uradnih izdaj. Na spremljevalno Mentovo kompilacijo pa so tokrat uvrstili 21 skladb različnih domačih izvajalcev. Prinaša širok pregled aktualne domače glasbene produkcije, tako predstavnike kitarskih godb, elektronike in popa kot tudi jazza in eksperimentalnih glasb.Na njej so tako uveljavljeni glasbeniki, kot so Demolition Group,, Wild Strings Trio in, ter novinci domače scene, kot so 7AM, Pantaloons, Junker in Douchean. Kompilacija bo izšla tudi na cedeju in vinilu, na katerem bo zaradi fizičnih omejitev predstavljenih 15 skladb.Pomemben del takega predstavitvenega festivala je seveda tudi konferenčni del, kjer udeleženci mrežijo svoje interese, domače občinstvo, ki jih zanima glasbeni posel, pa se lahko pouči o zelo različnih vidikih tega posla. Potekal bo 6. in 7. februarja v Kinu Šiška in M Hotelu.Na predavanjih in srečanjih bodo predstavili različne mednarodne festivale, trajnostni razvoj kariere glasbenega ustvarjalca, kako se deli prihodek od streamov, Bandcamp za glasbenike in založbe, glasbene medije v Srednji in Vzhodni Evropi, različne koncertne nasvete, vse o prodaji glasbe za reklame, filme in televizijo ter še kaj.Med gosti lahko izpostavimo priznanega booking agenta, akademsko profesorico in glasbeno profesionalko, predstavnika spletne glasbene platforme Bandcampin vodjo v ljubljanske globalne založbe Glitterbeat Records