Velika metalska maša za Metallico

Ljubljanska Odiseja, ki je nastala­ na ostankih Koloseja, je vse pogosteje tudi koncertno prizorišče. Po uvodu z Janom Plestenjakom ter prvim led live koncertom skupine Tabu v avli je v četrtek zvečer doživela zvočni krst še tamkajšnja največja dvorana z verjetno enim od najbolj rockerskih dogodkov leta. Bobnar skupine Elvis Jackson Marko Soršak - Soki je v sodelovanju s cvetoberom domačih rockerjev pripravil glasen in dobrodelen poklon glasbi legendarne skupine Metallica.