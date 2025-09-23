V nadaljevanju preberite:

Zasedba Mi2 je ena od najpomembnejših slovenskih rock ­zasedb. Nastala je leta 1995 kot duet in je že takrat prepletala humor, lokalne zgodbe in kritični­ pogled na svet z glasbo, ki se je od skromne in cenene elektronike razvila v čistokrvni rock. Začeli so s Črtico, nato pa nanizali­ verižico uspešnic. Posneli so že tri nove pesmi za nov album, tri desetletja delovanja pa bodo kitarist in pevec Jernej Dirnbek, pevec Tone Kregar, kitarist Jure Golobič, baskitarist Robi Novak, bobnar Igor Orač in klaviaturist Davor Klarič proslavili 4. oktobra v ljubljanski dvorani Stožice.