Mick Harvey in njegova glasbena karavana spet pri nas

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek, 15. maja, bo v ljubljanskem klubu Gala hala na Metelkovi poseben glasbeni dogodek, Festival Glasbeni prividi. Uvedel ga bo Niko Novak, zvezda večera pa bo duet avstralskega alterrockerja Micka Harveyja ter mehiške pevke in režiserke Amande Acevedo. Družbo jima bodo delali še Avstralec J. P. Shilo ter berlinska zasedba Sometimes With Others.