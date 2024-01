Mistična glasba, ki ji pravimo jazz

V nadaljevanju preberite:

Steve Klink je skladatelj, profesor­ in virtuoz na klavirju, ki si je ustvaril dom v Sloveniji. Njegov glasbeni izraz je drugačen od večine tukajšnjih glasbenikov in ne podlega aktualnim svetovnim trendom. Njegova glasba temelji na jazzovski tradiciji z močnimi primesmi bluesa­ in swinga, ki jih preveva duhovnost gospela. V večdesetlet­ni karieri je sodeloval z vrsto glasbenih zasedb in nastopal po vseh kotičkih sveta.