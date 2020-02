Mobyjev revolucionarni krik

Američans pravim imenomni le glasbenik, je tudi aktivist za pravice živali ter zagovornik veganstva. Dobro se znajde predvsem na področju elektronske glasbe, čeprav je občasno izjavil, da mu je glasba bolj konjiček kot delo – v nasprotju z njegovim družbenim aktivizmom. Pred kratkim je napovedal, da bo 6. marca pri založbi Mute izdal album All Visible Objects. Napovedal ga je z energičnim singlom Power Is Taken, ki ga je posnel z bobnarjemiz kalifornijske hard core punk rock skupine. D. H. Peligro na Mobyjev industrijski techno glasno vzklika močne verze, kot je: Oblast ni deljena, oblast nam je vzeta. Moby je poudaril, da bo izkupiček tega albuma namenil dobrodelnim organizacijam, kot so Mercy for Animals American Civil Liberties Union in druge.All Visible Objects je nov studijski izdelek po Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt iz leta 2018. Lani je izdal album z ambientalno glasbo Long Ambients 2 , ki je nadaljevanje leta 2016 izdanega albuma Long Ambients 1: Calm. Sleep.Vmes je 54-letni Moby izdal še drugo knjigo spominov Then it Fell Apart (Potem je vse razpadlo), v kateri se spominja srečanja s slavnimi ljudmi med letoma 1999 in 2009. V njej omenja igralko Natalie Portman , s katero naj bi se intenzivno družil. Sama je povedala, da sta se le nekajkrat srečala in da se ji je vedno zdel nekoliko srhljiv.