Mojmir Sepe - Jubilej velikana slovenske glasbe

Mojmir Sepe – 90 let

Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija

dirigent Patrik Greblo

8. julija ob 21. uri

Kongresni trg Mojzes trobentač

Prvi uspešnici

​Skladbo Zemlja pleše je Marjana Deržaj leta 1962 zapela na prvem festivalu Slovenska popevka. Avtor glasbe je skladatelj Mojmir Sepe, avtor besedila pesnik in dramatik Gregor Strniša. Skladbo je izvajal Plesni orkester Radia Ljubljana.

Poletna noč je himna Slovenske popevke. Glasbo in aranžma je na besedilo Elze Budau napisal Mojmir Sepe. Leta 1964 je pesem na Slovenski popevki predstavila Beti Jurković. Najbolj znana je različica Marjane Deržaj in Ljubljanskega jazz ansambla.

Brez besed

Mojmir Sepe je tudi avtor naslovne skladbe za animirano tv-serijo Medved Bojan, ki je zaznamovala kar nekaj generacij otrok.

Patrik Greblo bo dirigiral na slavnostnem koncertu. FOTO: Jože Suhadolnik

Patrik Greblo

Glasbeni opus Mojmirja Sepeta nedvomno predstavlja pomemben delež slovenske glasbene dediščine. Še več, lahko bi rekli, da brez Sepeta ne bi bilo slovenske zabavne glasbe. Ponarodeli so njegove popevke in šansoni, nekoliko manj znana so njegova instrumentalna dela, zlasti opus za veliki simfonični orkester, v katerih se izrazi tako njegov komponistični kot orkestratorski talent. Oboje dokazuje, da je Sepetova glasba poslušljiva, njegove melodije izvirne in dopadljive, njegovi mogočni aranžmaji pa na daleč prepoznavni. Sepe je pisal za ljudi, za radijske poslušalce, televizijske gledalce, obiskovalce koncertov radijskega orkestra, največkrat sestavljenega iz glasbenikov simfoničnega in jazzovskega big banda.



Nezanemarljiv je tudi njegov prispevek k snovanju uredniške politike slovenskega radijskega glasbenega programa. To so bila leta, ko še ni bilo treba zakonsko določiti slovenskih glasbenih kvot v programih.



Če je Sepe kot trobentač in pianist znal dobro uporabljati orkester, ni dvoma, da je imel tudi izjemen posluh za pisanje vokalnih linij. Njegove melodije za glas niso umetelni zbor intervalov, ki lepo zvenijo na klavirju, temveč se čuti, da jih je pisal nekdo, ki je dobro poznal vokalni inštrument in vedel, za koga piše. Njegov zaščitni znak so tudi himnični zaključki, ki zaokrožajo skrbno stopnjevanje orkestracije.



Jubilejni koncert ne bo še ena parada Sepetovih uspešnic od A od Ž, temveč je zasnovan okoli mojstrove želje, da bi postavili v ospredje njegov simfonični opus z izjemo dveh ali treh manj znanih vokalnih skladb, ki bi jih odpeli Eva Hren in Nina Strnad – pevki je prav tako sam izbral. Za izvedbo takega koncepta smo sprva načrtovali intimnejšo Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, a nam je pandemija prekrižala načrte, zato smo za mogočnejše prizorišče Kongresnega trga prvotni koncept dopolnili in povečali delež ključnih Sepetovih uspešnic, brez katerih bi to praznovanje na prostem zvenelo nepopolno. Veliki sestavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija se bo pridružila še ritem sekcija Big Banda z izjemnimi solisti, ki imajo domicil na RTV Slovenija, v tej čudoviti hiši ustvarjalnosti, ki je Sepetu dovolila in omogočila, da je vtisnil svoj pečat.

Nina Strnad bo na koncertu zapela štiri Sepetove skladbe. FOTO: Blaž Samec

Nina Strnad

Mojmirja Sepeta sem prvič spoznala pred desetimi leti, ko sem v oddaji Parada na Televiziji Slovenija odpela njegovi pesmi Ko gre tvoja pot od tod in Med iskrenimi ljudmi. Name je napravil vtis srčnega, velikega človeka, ki živi in diha za glasbo.

Glasba Mojmirja Sepeta je razpeta med številnimi zvrstmi. V njegovih priredbah odseva slovenska popularna glasba prejšnjega stoletja, dotika se tudi jazza in šansona. Najbolj me nagovarjajo njegova zgodnja dela, kot sta Črni klavir in Rdeča žoga, ki sta med prvimi Sepetovimi deli v arhivu RTV Slovenija. Že takrat je pisal melodije, ki so hkrati zahtevne in prijetne za ušesa. Verjetno je to vzrok, da njegova glasba še danes žanje uspehe. Je namreč most med kakovostno popularno in resno glasbo ter tako zajame široko množico poslušalcev. Mojmir Sepe je nepogrešljiv člen, na katerem sloni velik del slovenske popularne glasbe 20. stoletja.



Repertoarja za koncert na Ljubljana Festivalu ni bilo lahko izbrati. Sepe je avtor mnogih lepih del, veliko jih je izredno popularnih. Med takimi so Poletna noč, Med iskrenimi ljudmi in Ko gre tvoja pot od tod, zato jih nikakor ne moremo izpustiti. Meni so blizu tiste malo manj znane, ki so se zavile v arhivski prah. Tako se je med mnogimi fonogrami pojavila večini neznana pesem Rdeča žoga, ki se spogleduje z jazzom in med čustveno nabitimi baladami ustvari oazo razigranosti. Poleg nje me vedno znova nagovori pesem Črni klavir, ki sem jo prvič slišala na koncertu La Vie en Rose leta 2011, kjer so bili predstavljeni tudi Sepetovi šansoni. Verjetno bomo kljub velikemu prizadevanju težko v celoti predstavili njegov opus, a si želim, da bi s koncertom ponazorili občinstvu, kako raznovrstna je njegova glasbena pot in kako velik pečat je vtisnil slovenski glasbi.



Mojmir Sepe je nedvomno eden izmed velikanov slovenske glasbe. Z velikim spoštovanjem in občutkom počaščenosti sem v zadnjih letih opazovala njegovo podporo mlajši generaciji glasbenikov. Je eden od tistih, ki se radi udeležujejo koncertov in tako umetnikom daje voljo in zagon za nadaljnje ustvarjanje.

Program koncerta:

Začnimo z bluesom

Pogled z gradu, Klemen Golner, klavir

Med iskrenimi ljudmi, Nina Strnad, vokal

Poletna noč, Nina Strnad, vokal

Ko gre tvoja pot od tod, Nina Strnad, vokal

Janžev vrh

Nekoga moraš imeti rad, Tomaž Gajšt, krilni rog

Brez besed, Eva Hren, vokal

Pridi, dala ti bom cvet, Eva Hren, vokal

Frnikule za Franeta

Medved Bojan

Uspavanka za Lano

Črni klavir, Nina Strnad, vokal

Utrinek, Nina Strnad, vokal

Ljubljanske razglednice, Klemen Golner, klavir

Jesenska, Eva Hren, vokal

Vzameš me v roke, Eva Hren, vokal

Zemlja pleše, Eva Hren, vokal

Tiho melje mlin spomina