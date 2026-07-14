Ostrojezični poet, ki se ni trudil biti všečen

Eden od najizrazitejših in naj­vplivnejših glasov sodobne glasbe, znan tudi po kontroverznosti, se vrača v Slovenijo. Morrissey bo jutri ob 21. uri s petčlansko zasedbo nastopil v ljubljanskih Križankah.

Steven Patrick Morrissey, svetovno znan le po priimku, je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ena od glavnih sestavin skupine The Smiths in je še vedno osrednja ikona alternativnega pristopa k popu. Z zasedbo je definiral temelje alternativnega rocka in bil vzornik številnim glasbenikom – če že ne po glasbeni plati, pa po pristopu h glasbi. Čeprav je v samostojni karieri pisal še bolj melodične pesmi in se približal skorajda popu, celo šlagerjem, je bilo to le navidezno.