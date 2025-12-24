Vrh Guardianove lestvice najboljših folk albumov 2025 kroji tudi slovenski

Britanski časnik The Guardian je na drugo mesto lestvice desetih najboljših folk albumov letošnjega leta uvrstil peti album slovenskega tria Širom. Kot so zapisali, na albumu V vetru noči šepetajo trdopadla zaklinjanja intenzivne zvočne svetove ustvarjajo številna glasbila, med njimi zahodnoafriški ksilofoni in maroško glasbilo sintir.

Album med drugim sestavljajo skladbe Kodri na vratu, rebra na gori, Nikogaršnji koraki globoko v zamahu metuljevih kril, Male rosne eksplozije škrtajo ljubko in Up zadostnega vsemirja.

The Guardian je album V vetru noči šepetajo trdopadla zaklinjanja v oktobru razglasil tudi za folk album meseca. Ob tem so album označili kot pogumen in svež prispevek k sodobni ljudski glasbi, ki na inovativni način združuje tradicijo s svetovnimi vplivi in eksperimentalnimi pristopi.

Trio v albumu uporablja več kot deset instrumentov, od perzijske lutnje gheychak do mongolskega glasbila morin khuur. Ustvarjajo paleto, ki je kalejdoskopska v svojih teksturnih, dinamičnih in melodičnih raziskovanjih zvoka. Glasbo zasedbe Širom so označili za improvizacijsko, energično in melodično.

Kot piše na uradni spletni strani zasedbe Širom, je prostrano vodilo prekmursko-tolminsko-kraške naveze prepletanje raznolikih glasbenih pristopov in orodij, zgodovin zvena ter čiste muzikalno-rokodelske domišljije.

Iztok Koren, Samo Kutin in Ana Kravanja v triu skupno naštejejo preko deset inštrumentov. Ustvarjajo samosvoj, stilsko homogen izraz, razpet med široko polje ljudskih zvenov in sodobnih akustično-rockerskih meditacij. Člani zasedbe so sicer dejavni tudi v glasbenih zasedbah in projektih, kot so ŠKM banda, Hexenbrutal, Bakalina Velika, Šalter Ensemble in Kačis.

Na lestvico deset najboljših folk albumov letošnjega leta so mdr. uvrstili tudi Forefowk, Mind Me glasbenice Quinie, All Smiles Tonight glasbene skupine Poor Creature, Med Ashild Vetrhus glasbene zasedbe Malmin in Hinterland glasbenikov Lise Knapp in Gerryja Diverja.