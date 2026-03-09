Sedanjost in prihodnost belgijske glasbe

V koncertni ponudbi običajno ne dobimo tako usklajene predskupine z zvezdniki večera, zato smo lahko bili na petkovem koncertu­ zadovoljni s paketom nekoliko starejše (Hooverphonic) in nekoliko novejše (Ão) belgijske glasbe.

Večer je uvedel odličen kvartet Ão, ki je lani nastopil na Mentu, prav tako v Kinu Šiška, le v spodnji Komuni. Sicer so belgijska zasedba, ker pa je bila mama pevke Brende Corijn rojena v nekdanji portugalski koloniji Mozambik, večinoma poje v portugalščini in angleščini. Zasedba subtilno prepleta glasbene zvrsti, pri čemer so v ospredju portugalska otožnost saudade, elektronika in vplivi ljudskih glasb. Zasedba si zasluži ponovno vabilo k nam na samostojni koncert ali kak poletni festival. Močno, kompaktno, prepričljivo.