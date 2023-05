V nadaljevanju preberite:

Znamenito britansko zasedbo temačnega rocka, The Mission, sta leta 1986 ustanovila nekdanja člana The Sisters of Mercy, pevec in kitarist Wayne Hussey in basist Craig Adams, ki sta bend kmalu okrepila še z bobnarjem Mickom Brownom in kitaristom Simonom Hinklerjem. Z neprestanim koncertiranjem so si utrdili sloves ene najboljših in najvznemirljivejših zasedb v živo, ponašajo pa se tudi s fanatičnimi oboževalci. Pri nas so nastopili leta 1988 v ljubljanski Hali Tivoli. Pred jutrišnjim koncertom v Kinu Šiška je Wayne Hussey spregovoril o brexitu, turnejah, zadnjem albumu, skladanju in avtobiografiji.