FOTO:Naj objamem milijone!

»Dunaj praznuje 250. rojstni dan, Dunajčana po izbiri, ki je tako kot noben dunajski glasbenik oblikoval evropsko idejo o idealizmu in s tem evropski zgodovini, in to njegova glasba počne tudi danes. Dunaj kot svetovno prestolnico glasbe si je brez Beethovna težko predstavljati,« je ob začetku praznovanja 250. obletnice rojstva Ludviga van Beethovna prepričan dunajski župan. Začetek slavja je mesto Dunaj začelo v ponedeljek zvečer v slavnostni dvorani mestne hiše.Pred devetstoglavo publiko – vstop je bil, sledeč motu Beethoven za vse!, brezplačen – so v ponedeljek slavnostno leto z nagovori začeli mestna svetnica za kulturo, mestni svetnik za financein koordinatorka programa WienBeethoven2020, program pa so izvedli različni dunajski umetniki. »Beethoven se je rodil v Bonnu, vendar je tu živel z nami tako dolgo in ustvaril toliko, da ne moremo reči, da ni bil naš,« je dodal dunajski župan.Z Odo radosti je nastopil mestni pihalni orkester 29er Blech, Dunajska zasebna univerza za glasbo in umetnost je v programu sodelovala s študenti oddelkov za gledališče in jazzisti, oboji so do Beethovna pristopili na svoj način: prvi so se odločili za preplet operete in muzikala in v nastopu uporabili tudi odlomke broadwayskih muzikalov in skladbo This Night Billyja Joela, drugi so k Beethovnu pristopili z jazzovskim fraziranjem.Osrednjo točko programa, 2. Beethovnovo simfonijo je v imenitnem tempu odlično izvedel Webernov simfonični orkester, v katerem igrajo študenti Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju. Gost lahkotneje intoniranega slavnostnega večera, ki ga je sklenil nastop Prvega dunajskega skupnega zbora, v katerem pojejo pevci različnih generacij, je bil Beethoven, tokrat kot lutka uličnega gledališča.Na Dunaju se bo do prihodnjega 16. decembra, ko bo minilo 250. let od Beethovnovega rojstva, zvrstil dolg niz najrazličnejših dogodkov, med njimi v avstrijski Narodni knjižnici razstava dela izvirnega notnega zapisa 9. simfonije z Beethovnovimi rokopisnimi opombami, ki jo je posodila Berlinska državna knjižnica, Beethovna se bodo na Dunaju spomnili še na drugačne načine, vinarstvo Cobenzl je za slavnostno leto pridelalo vino sorte zeleni veltlinec z imenom Beethoven, proizvajalec marmelade Staud's se je domislil posebne serije jagodne marmelade, pekarna Ströck pa je skladatelju na čast naredila posebno kavno kocko Sacher.EBU, Evropska radiodifuzna zveza, in njene članice bodo slavnostno leto proslavile z okrog stotimi koncerti in predvajanjem arhivskih posnetkov, na katerih so sodelovalisirsir, orkester Zahodno-vzhodni divan, Dresdenska državana kapela, Orkester bavarskega radia, med solisti painPetega junija, na svetovni dan varstva okolja bo Kölnu dirigents simfoničnim orkestrom WDR izvedel Beethovnovo pastoralno simfonijo, decembra prihodnje leto pa bo v Bonnu, skladateljevem rojstnem mestu gala koncert orkestra Zahodno-vzhodni divan z dirigentomObletnici, poroča STA, se pridružuje tudi Slovenija. S koncerti med drugimi Slovenska filharmonija, ki je Beethovnu posvetila oranžni abonma, in Festival Ljubljana s februarskim Zimskim festivalom in v okviru Slovenskih glasbenih dnevov. Na njih bodo sredi aprila mednarodni muzikološki javnosti predstavili prepis Beethovnove šeste simfonije, imenovane Pastoralna, ki je letos izšla v sodelovanju Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Založbe Univerze na Primorskem ter Narodne in univerzitetne knjižnice.Rokopis partiture s skladateljevimi lastnoročnimi popravki se je ohranil v arhivu ljubljanske Filharmonične družbe, katere častni član je skladatelj postal leta 1819, danes pa je shranjen med zakladi Nuk.V Bonnu bodo bo po treh letih obnove v slavnostnem letu spet na ogled v muzej spremenjena Beethovnova hiša, namesto posameznih razstavnih predmetov bo muzej zdaj skladateljevo življenje prikazoval kronološko, vsaka od sob bo ponujala drugačno temo, od skladateljevega vsakdana in pomembnih oseb v njegovem življenju do njegovega načina skladanja in iskanja umetniške perfekcije.Na začetku slavnostnega leta pa je posebej za jubilej ustanovljena družba BTHVN2002 pretekli konec tedna izvedla projekt Beethoven pri vas doma z nizom komornih koncertov v zasebnih hiša, stanovanjih in dvoranah. V bonnski Bundestkunsthalle pa so v ponedeljek odprli veliko razstavo, ki razkriva vsa najbolj pomembna obdobja v skladateljevem življenju.Za piko na i so se v Nemčiji domislili posebnega izziva: na podlagi nekaj kratkih fragmentov iz Beethovnove beležnice in pisem za deseto simfonijo bo skupina muzikologov in programerjev s pomočjo umetne inteligence poskušala ustvariti celotno simfonijo. Vodja arhiva Beethovnove hiše v Bonnuje prepričana, da skladatelj ne bi imel nič proti, saj je tudi sam ustvaril nekaj kompozicij panharmonikon, orgle, ki imitirajo tudi pihala in tolkala. Rezultat eksperimenta bodo predstavili konec aprila prihodnje leto na koncertu v Bonnu. Projekt, ki ga financira družba Deutsche Telekom, vodi Matthias Röder, direktor Karajanovega inštituta v Salzburgu.Originalhandschrift von Ludwig van Beethoven; 1823 – © bpk/Staatsbibliothek zu Berlin/Carola Seifert