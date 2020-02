Najbolj intimna glasbena doživetja

Geslo festivala

Subkulturni kavč festival umesti umetnosti tja, kamor sodi. Med ljudi in v naš vsakdan.

Koncert v dnevni sobi.

FOTO: arhiv festivala

Zelo intimno ozračje.

FOTO: arhiv festivala

Subkulturni kavč festival je največji mini festival pri nas.

Lokacijo koncerta obiskovalcu razkrijejo ob rezervaciji brezplačne vstopnice.

Rezervacije potekajo prek internetne strani festivala.

Na pobudo doktorja lutkarstva, harmonikarja, pevca, kulturnega aktivista, agitatorja in organizatorja, se pri nas razvija in raste največji mini festival v državi in letos tudi v zamejstvu. Potem ko je v argentiskem Buenos Airesu doživel intimne koncerte po stanovanjih, se je odločil nekaj podobnega pripraviti tudi pri nas. Neverjetno veliko ljudi je pripravljenih odpreti vrata svojih domovanj umetnikom in občinstvu.Tudi letošnji Subkulturni kavč festival se je začel na slovenski kulturni praznik in se bo končal v nedeljo, 16. februarja, ob krušnih pečeh po vaseh Loške doline. Program so zaradi zelo velikega zanimanja iz Ljubljane razširili še na Maribor, Celje, Novo Gorico, Loško dolino, Istro, Trst, Kamnik, Ptuj in še kam. Večina dogodkov, ki se bodo odvijali med 11. in 15. februarjem, bo potekala v Ljubljani – nastopi in jam sessioni bodo odprti za javnost. Organizatorji želijo v koncertna prizorišča spremeniti tudi posebne prostore, kot so bolnišnice, uradi, manjši lokali, študentski domovi ali domovanja brezdomcev. Tako se lahko zgodi, da boste glasbenike, ki bi jih želeli slišati, namesto v stanovanju poslušali pod mostom, v zaporniški celici ali v predsedniški palači. Rezervacije potekajo prek internetne strani festivala.Posebnost tega festivala je, da si lahko kdorkoli v svoji spalnici, kuhinji ali dnevni sobi omisli koncert ali predstavo. Ker obiskovalci dobijo naslov šele ob rezervaciji brezplačne vstopnice, ostaja narava dogodkov zasebne narave, kot bi prišli k nekomu na obisk. Obiskovalci morajo s seboj prinesti copate, kaj za pod zob, dobrodošel je tudi prostovoljni prispevek, ki predstavlja edino plačilo umetnikom. Dogodki so hkrati javni in zasebni. Gostitelj lahko doda tudi posebne želje ali opombe, po katerih se bodo obiskovalci ravnali.Med drugim bodo nastopili prepoznavna angleška folk glasbenico Hannah James, avstrijska freak-folk kantavtorica Alicia Edelweiss, hrvaški etno kvartet Balkalar in odlična pevka Tea Režek s projektom Prisoje. Redni gostje tega festivala so Wild Strings Trio, kot tudi Jure Tori v šansonjerskem duetu Tori Story. Madžarska zasedba Wolfolks folk tradicijo preveva s popom, medtem ko se mednarodni kvartet Yeah! But Balkan in domače zasedbe Getonka, Divota ali flamenco-balkan trio Agama nanje opirajo. Avtorske projekte bodo predstavili Nika Solce, izvrstni kitarist Julien Chanal, Astor Lajka, kvartet Grad gori!, duo Zajtrk in prepoznavna jazz-jodl-funk pevka Claudia Schwab. Kar 35-članski pevski zbor Grlenice bo predstavil bolgarski melos, medtem ko se bo njihova dirigentka Zvezdana Novaković predstavila s svojim solo eksperimentalnim projektom.