Najlepše je, ko se zvoki zlijejo v celoto

Prekmurski kvartet džeZZva je nedavno v samozaložbi izdal četrti album Clearness, na katerem je osem avtorskih skladb. Novo glasbo bo predstavil domačemu občinstvu danes ob 19. uri v Gledališču Park v Murski Soboti. Člani zasedbe, ki jo sestavljajo Dejan Berden (klavir in sintesajzer), Iztok Rodež (kitare in zvočne podobe), Tadej Kampl (električni bas in kontrabas) in Miran Celec (bobni, zvončki, offset plošče in drugi učinki), so skladbe posneli 27. in 28. marca lani v mariborskem studiu Bejsmen, pod taktirko mojstra zvoka Danila Ženka.

»Moram priznati, da o svoji glasbi ne razmišljamo v smislu glasbenega žanra ali podžanra,« je pojasnil Iztok Rodež. »Smo v letih, ko se z glasbo soočamo povsem neobremenjeno, brez zadržkov ali omejitev. Fusion jazza in rocka je seveda zacvetel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, pa potem v neki fazi obstal na mestu. V zadnjih letih temu podžanru dajejo svež pridih predvsem mlajši glasbeniki, ki prinašajo sodobne poglede, kar je seveda dobro. Sami smo se na zadnjem albumu nezavedno znašli v teh vodah. Menim pa, da gre za zelo posplošeno oznako naše glasbe. V fazi skladanja glasbe za novi album Clearness se stilskega odmika ali premika niti nismo zavedali, ampak se je preprosto zgodil.«

DžeZZva Clearness Samozaložba, 2022

Svobodno raziskovanje zvočnosti

Na tem albumu so poudarili progresivnost, torej bolj svobodno raziskovanje zvočnosti. »Vsi štirje prihajamo iz zelo različnih glasbenih okolij, in ko pridemo skupaj, nastane prepletanje glasbenih idej. Predvsem pa naša glasba nastaja nenačrtovano in neobremenjeno. Ne dovolimo si odvzeti otroške radosti, ko ti kakšen ton uspe točno tako, kot si si ga zamislil, tudi če gre za neprijetno ali disonantno harmonijo. Še lepše je, ko nečesa ne načrtuješ, pa se zvoki zlijejo v celoto.«

Na trenutke se glasba na albumu sprehodi v zamaknjenost, kar je samoumevno in pričakovano. »Prihajamo iz Prekmurja in zasanjanost, meditativnost je del našega značaja. Pa ne v slabem smislu. Prepričani smo, da ima naša zasanjanost ali meditativnost svoje bistvo, le dovoliti si je treba, da te takšna glasba popelje nekam …. v svoje bistvo,« je pojasnil kitarist džeZZve.

Sprememba v zasedbi

Člani skupine so prepričani, da imajo več svobode pri izražanju, ker je njihova glasba instrumentalna. »Vokal namreč glasbo zelo definira, razen če ga vključiš kot enega izmed inštrumentov, enakovrednega ostalim,« je povedal Rodež.

Od začetkov leta 2010 delujejo skoraj v isti postavi, le prvotnega basista Mojmirja Wolfa je pred štirimi leti zamenjal Tadej Kampl. Vsi so se poznali od prej, v različnih kombinacijah tudi sodelovali. Ne pa v točno tej zasedbi. Ko so se tistega leta zbrali, so začutili, da gre za nekaj posebnega. Niso se obremenjevali, le nadaljevali so. Prepričani so, da je organska energija med posamezniki ključ do kakovostnega glasbenega ustvarjanja. Obenem je to danes vedno večja redkost, zato so pri tem še bolj vztrajni.

»Prihajamo iz Prekmurja in zasanjanost, meditativnost je del našega značaja,« pravi kitarist Iztok Rodež. FOTO: Marjan Vaupotič

Univerzalnost glasbe

Glasba kvarteta džeZZva temelji na avtorskih skladbah članov skupine, le delno se spogledujejo s tradicionalnimi skladbami, ki jih aranžmajsko preuredijo na poseben način ter jim tako dajo osebni pečat. Zasedba je prepoznana in cenjena tudi v tujini. Prav univerzalnost njihove glasbe jim je omogočila, da so brez večjih težav prehajali državne meje. »Enostavno nam uspeva ustvarjati glasbo, ki je po eni strani dovolj kompleksna za zahtevnejšega poslušalca, po drugi pa dostopna manj zahtevnim. Zunaj slovenskih meja je naša glasba zelo dobro sprejeta. Občutek imam, da se zunaj ne obremenjujejo toliko s tem, kaj igraš, zakaj igraš … Enostavno poslušajo in se prepustijo glasbenim užitkom. Igrati zunaj domačih meja je poseben zalogaj, saj si pred tujim občinstvom praktično gol in bos, samo s svojo glasbo oziroma tistim, kar si ustvaril. Na tebi je, ali boš s tem, kar si ustvaril, potegnil poslušalce v skupni energetski krog,« je dejal Rodež.

Na predstavitvenem koncertu v Murski Soboti bodo v celoti predstavili novi album Clearness ter zaigrali nekaj klasičnih koncertnih skladb s prejšnjih albumov. Koncertov nikoli ne pripravljajo z odmevnimi gosti, stojijo za svojim delom in so ponosni na to, četudi gre to včasih na račun kakšnega obiskovalca manj, ki bi jih sicer prišel poslušat, če bi gostili znano pevko. Bo pa z njimi pisateljica Norma Bale, ki je za album prispevala razmišljanje o umetnosti in njeni vpetosti v naše življenje. Ta razmislek je na ovitku novega albuma, na koncertu pa ga bo mogoče slišati v živo, na prav poseben način.