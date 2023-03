Ment je najpomembnejši dogodek glasbenega posla pri nas

V nadaljevanju preberite:

Danes se začenja Ment, predstavitveni glasbeni festival, ki bo trajal tri dni. Na več kot 15 koncertnih in konferenčnih prizoriščih po Ljubljani bo nastopilo kar 77 zasedb iz več kot 20 držav in veliko strokovnjakov. Največja glasbena konferenca v balkanski regiji vsako leto privabi pisano množico glasbenih profesionalcev z vsega sveta, ki pridejo v Ljubljano zaradi koncertne ponudbe, mreženja, odličnega regijskega obiska in po odmerek svežih informacij. O vsem tem smo se pogovarjali z Andražem Kajzerjem, umetniškim direktorjem in vodjo festivala.