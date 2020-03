Namesto koncerta virtualni objem

Obvestilo o odpovedi dogodka. Prireditev prestavljena. Otvoritev odpovedana. To so naslovi elektronskih sporočil, ki so včeraj zasuli medije. Po odredbi­ o prepovedi zbiranja na javnih ­prireditvah v zaprtih prostorih, v katerih se lahko zbere več kot 500 ljudi, ki jo je ministrstvo za zdravje izdalo v soboto od 19. ure dalje, je na kulturni sceni ­zavladal kaos. V prihodnjih dneh bo kulturni molk še glasnejši, saj je včeraj popoldne ministrstvo znižalo mejo dovoljenih ­dogodkov na sto ljudi.Največ zmede je gotovo povzročila odločitev o prepovedi dogodkov ob odpovedanem koncertu italijanskega tenorista Andree Bocellija, ki bi ...