Naprej v preteklost rock'n'rolla

V ljubljanskem Orto baru bo danes ob 19. uri poseben rockabilly večer Rock And Roll Power, ki ga organizira društvo Cruisers Slovenia ob desetletnici delovanja. Nastopili bodo mlada madžarska rockabilly zasedba King Cat Rhythm in pionirji slovenskega surf rocka The Bitch Boys. O delovanju Cruisers Slovenia smo se pogovarjali s Primožem Stoničem, o surf rocku pa s kitaristom Robijem Bilođerićem.