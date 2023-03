Naravno in mehko ustvarjanje glasbe

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska synth pop zasedba Torul bo jutri ob 20. uri v ljubljanskem Kinu Šiška predstavila album End Less Dreams, na katerem je trinajst novih pesmi, večinoma v angleščini in dve v slovenščini. Zasedbo sestavljajo pevec Maj Valerij, kitarist Borut Dolenec in mojster elektronike Torul Torulsson, v civilnem življenju znan kot Borut Bernik, s katerim smo se pogovarjali o novem albumu.