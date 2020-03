Neil Young je postal tudi Američan  

Trmasti kanadski glasbenik in družbeni aktivist Neil Young je pred 54 leti ilegalno prečkal mejo z Združenimi državami Amerike v starem pontiacu. Lani se je končno odločil, da bo zaprosil za ameriško državljanstvo, da bo lahko na predsedniških volitvah glasoval proti. »Z veseljem sporočam, da sem zdaj tudi uradno noter!« je kanadski glasbenik napisal na spletni strani, potem ko je kar nekaj mesecev trajal boj z ameriškimi uradniki za pridobitev dvojnega državljanstva.Young je oboževalcem razložil, da je bil postopek dolgotrajen zaradi določbe o »dobrem moralnem značaju«, ki ga ameriške oblasti pričakujejo od tistih, ki zaprosijo za njihovo državljanstvo. Young je namreč v prijavi za priseljence priznal, da je kadil marihuano. Ko sta z ženo, igralko, pridobila dokumente o naturalizaciji Los Angelesa, je to proslavil z videoposnetkom na instagramu, kjer je je zapel: Ponosen sem, da sem Kanaričan na melodijo pesmi God Bless the U. S. A., ob tem pa mahal z mini ameriško in kanadsko zastavo. Povedal je, da je še vedno Kanadčan, »tega mi nihče ne more vzeti, vendar bom lahko odslej sodeloval na ameriških volitvah in podprl Netrumpa.«