Grlice ljudske glasbe celotnega Balkana

Na prvem večeru tokratnega festivala Godibodi bo 2. oktobra v Klubu Cankarjevega doma nastopila petčlanska zasedba Gugutke, ki raziskuje ljudsko glasbo od Rezije do Turčije. Njihov repertoar se giblje od ljubezenskih vokalnih balad do poskočnih plesnih ritmov. V glasbi ohranjajo spoštovanje do ljudskih korenin, a dodajo svoj zvočni izraz in prepoznavno interpretacijo. Člani Gugutk so Tomaž Zevnik (klarinet, glas), Benjamin Barbarič (dvanajststrunska kitara, džumbus, violina, glas), Gal Golob (kontrabas, glas), Luka Poljanec (tolkala, glas) in Nejc Poljanec (harmonika, glas), s katerim smo se pogovarjali.