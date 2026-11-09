Neukročena in nepredvidljiva legenda

Nocoj bodo Stožice gostile enega največjih glasbenikov popularne glasbe Boba Dylana. Sloviti kantavtor nas bo obiskal že petič, tokrat v okviru svetovne turneje Rough and Rowdy Ways (Divje in neukročene poti).

V Ljubljano se vrača eden najvplivnejših kantavtorjev v zgodovini popularne glasbe. Prvič je pri nas nastopil leta 1991 na stadionu za Bežigradom, sledila sta koncerta v Hali Tivoli leta 1999 in 2010, nazadnje pa je leta 2015 gostoval v Stožicah.

Pred nekaj dnevi se je v Rimu srečal s papežem Leonom XIV. Svetemu očetu je izročil izvod svoje avtobiografije, ta pa mu je podaril rožni venec. FOTO: Simone Risoluti/Reuters

Zanimanje za tokratni koncert je bilo izredno, vstopnice so šle za med. K temu sta verjetno prispevala tako pozornost, ki jo je Dylan pritegnil z Nobelovo nagrado za literaturo leta 2016, kot biografski film Popolni neznanec iz leta 2024, v katerem ga je upodobil Timothée Chalamet. Film prikazuje kantavtorja kot skrivnostnega, uporniškega in nepredvidljivega glasbenika, ki ni hotel upoštevati pravil glasbene industrije. Popelje nas v šestdeseta leta, ko je Dylan s svojo glasbo spreminjal svet, presenečal občinstvo in dokazoval, da si umetnik ne sme dovoliti, da ga drugi omejujejo. Prav poseben trenutek je njegov prehod z akustične na električno kitaro, s katerim je razburil oboževalce, a pokazal, da se ne boji tvegati in iti svojo pot.

Na aktualni turneji izvaja skladbe z 39. studijskega albuma Rough and Rowdy Ways iz leta 2020. Na tej plošči se je znova naslonil na globoko zakoreninjeno ameriško glasbeno izročilo, blues, folk in literaturo, obenem pa dokazal, da tudi po šestih desetletjih ustvarjanja še vedno premore izrazito avtorsko moč.

Štirje obiski Slovenije

Pri nas je prvič nastopil junija 1991 na bežigrajskem stadionu. Nastop je bil del slovite turneje Never Ending Tour, ki se je začela leta 1988 in postala ena najdaljših koncertnih zgodb v zgodovini popularne glasbe. Ljubljanskemu občinstvu je takrat predstavil izbor svojih najbolj znanih skladb, s katerimi je že desetletja navduševal poslušalce po vsem svetu.

V filmu Popolni neznanec ga je upodobil Timothée Chalamet. FOTO: promocijsko gradivo

Drugič je nastopil aprila 1999 v Hali Tivoli. Program je združeval intimnejše akustične skladbe z bluesovskimi in rockovskimi klasikami. Tretjič nas je obiskal junija 2010, znova v Hali Tivoli, kjer je bil koncert bolj električen, z izrazitim bluesovskim in rockovskim poudarkom. Občinstvo je doživelo zanj značilno koncertno nepredvidljivost, saj Dylan svojih skladb pogosto ne izvaja tako, kot jih poznamo s studijskih posnetkov.

Njegov četrti koncert, junija 2015, je bil v Stožicah. Dvorana ni bila razprodana, nastop pa je zaznamoval predvsem izbor novejših skladb, izvedel je manj pričakovanih klasik. Posebno presenečenje je bila priredba skladbe I'm a Fool to Want You, uspešnice Franka Sinatre. Odzivi občinstva so bili različni: nekateri so bili nad nastopom navdušeni, druge pa je zmotila glasbenikova odrska zadržanost.

Tudi po šestih desetletjih ustvarjanja še vedno premore izrazito avtorsko moč. FOTO: Promocijsko gradivo

Petinosemdesetletni Dylan velja za izmuzljivega glasbenika tako za medije kot za občinstvo. Nerad daje intervjuje, izogiba se stikom z oboževalci. Tudi na odru komaj kdaj nagovori poslušalce, navadno se skriva za klobukom ali kapuco, obrnjen proti zaodrju. V zadnjem desetletju ali več na program redko uvršča svoje največje uspešnice, zato je marsikdo razočaran. V Ljubljano je pripotoval iz Bologne, po nastopu v Stožicah pa bo dva zaporedna večera igral na Dunaju.