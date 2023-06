Neutrudni slovenskega naroda sin

V nadaljevanju preberite:

Večer, ki ga je vodila Domiceljeva prijateljica Miša Molk, je ob avtorjevi 75-letnici in 57 letih nastopanja prinesel nastope rekordnega števila najvidnejših pevskih solistov. Skupaj so izvedli dvaindvajset skladb iz različnih obdobij Domiceljevega obširnega opusa, vsak je nastopil z eno skladbo, slavljencu pa so namenili izvedbo skladbe in pol.