FOTO:Neznana imena znanih glasbenih skupin

Skupina The Pendeltons je očarala­ svet s poletnim rockom, člani zasedbe Young Aborigines so cepili rap na ostre kitare, glasbeniki Polka Tulk Blues Band so bili pionirji heavy metala, The Golliwogs pojem južnjaškega rocka, Composition of Sound pionirji electro popa, Fecal Matter pa najbolj popularna grunge skupina.Najverjetneje vas je uvod nekoliko zmedel. To so imena svetovno znanih glasbenih skupin, preden so zaslovele. Mogoče imajo v glasbenih korporacijah zaposlene ljudi, katerih naloga je najti pravo ime skupini. Te ponavadi pristopijo k založbam z imenom, ki ga morajo ali hočejo spremeniti, ko se resno posvetijo karieri. Vzroki za ­spremembo imena so različni.Svetovno znana surf rock skupina Beach Boys se je sprva imenovala The Pendeltons. Poimenovali so se po karirastih srajcah pendeltons, ki so jih surferji radi nosili. Ko je založba izdala njihov prvi singel Surfin' USA, jih je brez njihovega vedenja preimenovala v Beach Boys.Ime Young Aborigines so si nadeli v najstniških letih, saj so hoteli nekaj primitivnega. Potem so si skušali izmisliti najbolj neumno ime in prišli do Beastie Boys ter nam tako zagotovili pravico do zabave. Ste slišali za skupino Polka Tulk Blues Band? Tudi njenim članom se je ime zdelo predolgo in čudno, zato so ga skrajšali v Polka Tulk. Sledila je sprememba iz Polka Tulk v Earth. Ker pa se je tako imenovala še ena britanska rock skupina, so si končno nadeli ime, pod katerim jih vsi poznamo – Black Sabbath. To je bil angleški naslov kultne italijanske grozljivke Maria Bave iz leta 1963, ki so jo predvajali v kinodvorani na drugi strani ceste, kjer so imeli člani skupine prostor za vaje.Kalifornijski punk je popularizirala skupina Duck Tape, vendar šele, ko se je preimenovala v Blink. Ker pa je že obstajala irska skupina s tem imenom, so leta 1993 dodali številko 182. Tolikokrat namreč Al Pacino v Brazgotincu reče »fak«. Skupina Soft White Underbelly naj bi postala ameriška protiutež britanski hard in heavy skupini Black Sabbath in je potrebovala temu primerno ime. Blue Öyster Cult je iz pesmi njihovega mened­žerja Sandyja Pearlmana. Nekoč je na nekem angleškem kolidžu obstajala skupina Pectoralz. Ko se je Guy Berryman pridružil zasedbi, so postali Starfish. Coldplay so postali šele, ko se je skupini pridružil Will Champion. Novo ime so povzeli po drugi skupini iz njihove šole, ki je prenehala delovati, zato so jim ga dovolili uporabiti, tako da je Coldplay reciklirano ime.Člani skupine The Golliwogs so začeli delovati leta 1959 kot instrumentalni trio The Blue Velvets. Čez pet let jim je Max Weiss, eden od ustanoviteljev založbe Fantasy Records, hotel spremeniti ime. To mu je uspelo šele leta 1968, ko se je John Fogerty strinjal s predlagano kombinacijo Creedence Clearwater Revival. To je sestavljeno iz imena prijatelja Toma Fogertyja Credencea Newballa, oglasa za pivo Olympia Beer (clear water) in Revival, skup­ni zaprisegi lastnemu delovanju. Marca 1980 so Vince Clarke, Martin Gore in Andy Fletcher ustanovili skupino Composition of Sound. Ko se je pridružil Alan Wilder, so se preimenovali v Depeche Mode. Gore je dejal: »Všeč mi je, kako zveni. Pomeni pa hitro modo ali razpošiljanje mode.« Šele pozneje so ugotovili, da to pomeni nekaj drugega. Gore je že prej bil tudi v zasedbi, imenovani French Look. Leta 1986 je delovala punk zasedba Sweet Children, ki je tako ime obdržala tudi po podpisu pogodbe z založbo. Vendar so pred izdajo prvenca spremenili ime v Green Day, da jih ne bi zamenjevali s skupino Sweet Baby. Ko sta se združili losangeleški rock skupini, je nastala nova zasedba. Nekaj članov je pripeljal kitarist Tracii Guns iz skupine LA Guns, druge pa pevec Axl Rose iz zasedbe Hollywood Rose, in nastala je skupina Guns N' Roses. Kasneje je Gunsa zamenjal Slash in rodila se je legenda.Znana je zgodba s spreminjanjem postave britanske blues rock zasedbe Yardbirds. Proti koncu je v njej igral kitarist Jimmy Page in se je imenovala The New Yardbirds. Vendar je Page hotel narediti korak naprej. Ime Led Zeppelin naj bi nastalo kot odgovor na komentar enega od članov skupine The Who, zgodovina ne ve točno, ali je to bil Keith Moon ali John Entwistle, ki naj bi dejal, da je vse to pričakovanje okoli nove skupine kot neki »svinčeni balon«.Kdo bi si mislil, da bo skupina s tako govnastim imenom, kot je Fecal Matter, naredila veliko zvočno revolucijo. Prva postava te seattelske skupine je nastala okrog leta 1987, ko je kitarist in pevec Kurt Cobain z zasedbo posnel demo Fecal Matter. Preden so člani skupine pod imenom Nirvana konec leta 1988 izdali prvi singel, so se imenovali Skid Row, Fecal Matter, Ted Ed Fred itd. Psihedelična skupina Screaming Abdabs je velikokrat menjala imena, med drugim se je imenovala Jokers Wild in Tea Set. Ko so se nekoč peljali na skupni nastop s skupino, ki se je prav tako imenovala Tea Set, so se tik pred nastopom preimenovali v Pink Floyd, po blues glasbenikih Pinku Andersonu in Floydu Councilu. Skupina On A Friday je začela igrati v srednji šoli, kjer so lahko vadili ob petkih po koncu pouka. Ko so začeli nastopati, so se čudili malo povabilom in menili, da je nekaj narobe z imenom. Tako so se odrekli imenu, ki so ga povzeli po pesmi skupine Talking Heads, ter se poimenovali Radiohead. Sprememba je očitno pomagala.Kanadska rockabilly skupina The Hawks je začela leta 1958 kot spremljevalna zasedba Ronnieja Hawkinsa. Ko so se člani skupine leta 1964 razšli z njim, so jih napovedovali le kot »​the band«​. Leta 1968 so kot The Band začeli snemati in nastopati s precej drugačno glasbo. Najbolj znani so po tem, da so bili tudi spremljevalna zasedba Boba Dylana, Martin Scorsese​​ pa je ovekovečil njihov poslovilni koncert v filmu Zadnji valček. Leta 1956 je John Lennon ustanovil skupino The Quarrymen, v katero je leto pozneje prišel Paul McCartney, dve leti pozneje pa še George Harrison. Leta 1960 so si nadeli žuželkasto ime Beatals, kot poklon spremljevalni zasedbi Buddyja Hollyja The Crickets. Potem so bili še Silver Beats, Silver Beetles, Silver Beatles in končno The Beatles. Ringo Starr je leta 1961 v izvirni postavi zamenjal bobnarja Peta Besta.Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem je gotovo eno od bolj trapastih in nepraktičnih imen za skupino, ki je pozneje imela precej manj trapasto ime, Red Hot Chili Peppers. Tudi duetu Tom and Jerry je bilo v precejšnjo pomoč, da sta člana prevzela svoj priimek, in sicer Simon and Garfunkel. David Byrne in Chris Frantz sta leta 1973 ustanovila zasedbo The Artistics, Chrisova punca Tina Weymouth pa ju je vozila po nastopih. Ko so se preselili v New York, sta jo fanta pregovorila, naj se nauči igrati baskitaro. Leta 1975 so nastopili pred Ramonesi v znamenitem klubu CBGB pod imenom Talking Heads, kar je izraz za televizijske voditelje, ki jih snemajo le v glavo in ramena.Punk skupina The Weak Heartdrops je bila tudi Psychotic Negatives, dokler ni basist te skupine Paul Simonon v časopisu bral o uličnih spopadih. Tako so postali The Clash in drugo je punk rock zgodovina. Začetniki dark rocka so že v srednji šoli nosili močno ime The Obelisk. Po nekaj spremembah postave je Robert Smith stopil v ospredje in začel peti. Sprva je pel v skupini Malice, nato Easy Cure, da bi končno skupaj zablesteli kot The Cure. Preden je kitarska rock skupina postala The Hype, je delovala kot Feedback. Še prej se je imenovala The Larry Mullen Band. Ko je vanjo prišel Bono, je bilo hitro jasno, kdo je glavni. Ko jim je prijatelj povedal, da je The Hype brezvezno ime, so postali U2, kar je mogoče razložiti kot ime za izvidniško letalo, ali kot 'ti tudi', ali kot 'vidva'.