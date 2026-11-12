Nočem biti takšna kot drugi, raje sem se izumila sama

V pogovoru pred ljubljanskim koncertom hrvaška pevka Josipa Lisac razkriva, zakaj je raje kot trende vedno zasledovala časovno neodvisen slog, kako se je »izumila« skozi mešanje rocka, jazza in klasične glasbe in kaj danes še pomeni kariera brez posnemanja. Hkrati odpira vprašanje, ali lahko glasbenik v digitalni dobi sploh še ostane unikat – in kaj nam njen primer pove o glasbi, slavi in zavisti. Kako v poplavi glasbe in podob ohraniti lasten glas in podobo, je nit njenega več kot petdesetletnega ustvarjanja, od rock opere Gubec-beg, ki si jo je ogledalo okoli milijon ljudi, do novega singla Zamisli.