FOTO:Noči v stari Ljubljani: Festival za oživitev mestnega jedra

Danes ob 20. uri se bo na osred­njem odru na Novem trgu v Ljubljani s koncertom italijansko-srbske zasedba Mi Linda Dama začel 32. mednarodni festival Noči v stari Ljubljani, ki je največji poulični festival v našem glavnem mestu. Med 27. in 29. avgustom bo napolnil staro mestno jedro s kulturnim utripom.Janoš Kern, direktor Ustanove Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, pravi, da so se kljub vsem oviram, zdaj še zdravstveno-varnostnim, odločili, da bodo tudi letos pripravili Noči v stari Ljubljani. Vse to v želji, da bi se naše življenje čim bolj in čim prej normaliziralo in da bi se kulturna produkcija odvijala naprej. ...