Nov slovenski muzikal Kresna noč

V nadaljevanju preberite:

Na pobudo glasbenika Janeza Dovča je po libretu Jere Ivanc, v koreografiji Ane Pandur, režiji Yulie Roschina ter koprodukciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča in Cankarjevega doma nastal izvirni domači muzikal. Premiera bo danes ob 18. uri, ponovitev v četrtek, 18. maja, ob isti uri. Sledimo zgodbi Lucije in Svetlana, ki med nabiranjem jagod in razglabljanjem o minljivosti sveta vstopita v skrivnost kresne noči.