Novi glasbeni pritoki

Birds of unknown, ki so sinoči odprli festival Jazz 'ma mlade, črpajo iz jazza, avantgarde, etna in soula. Foto Sara Rezar

Jazz 'ma mlade

Po skoraj leto in pol dolgem prisilnem glasbenem premoru, brez prostora za nastope in priložnosti za ustvarjanje z drugimi glasbeniki, bi marsikateri nadobudni glasbeni talent dvakrat premislil,­ preden bi se odločil zapisati ­glasbi. Zato je skrb za prihodnjo generacijo zdaj še pomembnejša.­ Obetavnejši pogoji so obudili tudi jazzovske festivale, ki namenjajo posebno pozornost domačim mlajšim ustvarjalcem, taka sta Festival slovenskega jazza na Ravnah na Koroškem in mariborski Jazz 'ma mlade.Prvi del programa 16. Festivala slovenskega jazza je na spletu potekal 29. in 30. aprila. Takrat so odvrteli­ posnetke koncertov trobentača Igorja Matkovića, vibrafonista Vida Jamnika in kitarista Jureta Praperja, ki bo znova nastopil tudi jutri v živo in s projektom Liquid Carpet sklenil festival. »Rad imam, če se glasbeni slogi prelijejo prek žanrskih okvirov. Takrat glasba popušča v rigidnosti in strogosti. Tokovi se združijo v novo strugo, nastane drugo nabrežje, izriše se nova krajina. To je okoliš, v katerem najraje, najlažje delujem,« je svojemu ustvarjanju ob rob povedal Praper. Posnetki teh koncertov so še vedno dostopni na youtubu.Na jutrišnjem koncertnem dogajanju na Ravnah na Koroškem, ki se zaradi napovedanih neviht iz grajskega parka seli pod streho Kulturnega centra Ravne, bosta nastopili še dve vznemirljivi zasedbi uveljavljenih predstavnikov zdaj že srednje generacije jazzistov. Saksofonist Cene Resnik, kitarist Samo Šalamon in bobnar Bojan Krhlanko so se združili v nov trio.Zasedba je nastala iz improviziranega dueta Šalamon-Resnik pred letom dni. »Lani jeseni sva pomislila, da bi najina glasba zvenela še bolje z bobni. Samo je takoj predlagal Bojana, ki je raznolik bobnar in zelo dejaven na glasbeni sceni. Vsi smo slogovno nekoliko drugačni, a smo se zelo dobro ujeli. Všeč mi je naš zvok, glasba ima lebdeč značaj, je zelo baladna, melodična in poslušljiva. Morda nekoliko v slogu Paula Motiona ali Joeja Lovana,« je zasedbo, ki je v studiu mariborskega radia posnela prvi album, opisal Resnik.S triom bo nastopil tudi saksofonist Jaka Kopač, eden od redkih glasbenikov, ki mu je lani uspelo z mednarodno zasedbo na turneji ponesti svojo glasbo prek meja, na Hrvaško, v Avstrijo, Italijo, Španijo in Švico. Altist, čigar moderni pristop h glasbi je vedno trdno povezan s koreninami, bo nocoj nastopil s srbskim basistom Milanom Nikolićem in ameriškim bobnarjem Howardom Curtisom.Posebno pozornost na Ravnah na Koroškem že vrsto let namenjajo mladi generaciji, ki se jazzovskih prijemov uči v Šoli Jazz Ravne. Letos so znanje z mladimi delili mentorji Samo Kolar (tudi vodja šole), Vid Jamnik in Matic Črešnik. Jutri bodo na jutranjem in popoldanskem koncertu pokazali, česa so se naučili in kdo so mladi talenti, o katerih bomo verjetno še slišali.Že peto leto mladim glasbenikom ponuja priložnost za nastopanje in predstavitev avtorske glasbe pred občinstvom tudi mariborski festival Jazz 'ma mlade. Mladinski kulturni center Maribor ga je po letu premora spet organiziral. Nocoj bo prvi od treh večerov, na katerih se bodo predstavile zasedbe P'Jays, Hauptman, birds of unknown, Blaž Švagan Trio, Borna Pehar 4tet in učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor.»Tudi letos smo ostali zvesti programski filozofiji, da damo prostor mladim glasbenikom, tako uveljav­ljenim kot neuveljavljenim. Jazz pa je temelj ali recimo 'oče' glasbe, ki se na festivalu pojavlja s svojimi 'ta mladimi', različnimi podzvrstmi, ki so se razvile iz njega. Festival bo torej pester tudi s tega vidika, poslušali bomo tudi funk, neo soul s primesmi hip hopa in r'n'b-ja,« je povedal glasbeni selektor Vid ­Turica.Ob glasbenem programu bo še prihodnja dva petka v sodelovanju z okoliškimi galerijami in prizorišči, kot so Sinagoga, Galerija Media Nox, Galerija DLUM, Fotogalerija Stolp, GT22 in KUD Moment s festivalom Prestopi, potekal spremljevalni program z odprtji razstav, predstavami in fotografsko delavnico.