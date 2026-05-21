Od bigbanda prek nu jazza do svobodne improvizacije

Tokratna 31. izdaja festivala Jazz Cerkno bo od jutri do nedelje ponudila vpogled v širok nabor novega jazza, ki ga bodo predstavila vodilna imena ameriškega, evropskega in slovenskega jazza. Organizatorji obljubljajo elektroniko in hiphop, nu jazz in free jazz, drobce tradicionalnih godb in svobodno improvizacijo. Gostili bodo številne kitariste, saj bo ta šeststrunski inštrument prisoten kar v šestih zasedbah. O festivalu smo se pogovarjali s Simonom Kendo, direktorjem in vodjo zavoda Jazz Cerkno.
