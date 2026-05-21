Od bigbanda prek nu jazza do svobodne improvizacije

Tokratna 31. izdaja festivala­ Jazz Cerkno bo od jutri do nedelje ponudila vpogled v širok­ nabor novega jazza, ki ga bodo predstavila vodilna imena­ ameriškega,­ evropskega in slovenskega jazza. Organizatorji­ obljubljajo elektroniko in hiphop, nu jazz in free jazz, drobce tradicionalnih godb in svobodno improvizacijo. Gostili bodo številne kitariste, saj bo ta šeststrunski inštrument ­prisoten kar v šestih zasedbah. O festivalu smo se pogovarjali s ­Simonom Kendo, direktorjem in ­vodjo zavoda Jazz Cerkno.