Od božičnih pesmi do Dolgcajta, Coctaila ter Štorij in baldorij

Letos praznuje pol stoletja delovanja Založba kakovostnih programov (ZKP), kot se zdaj imenuje, svojčas pa je to bila ZKP RTV Ljubljana oziroma ZKP RTV Slovenija. Dolgoletni odgovorni urednik je bil Jure Robežnik, njegov pomočnik je bil Dušan Velkaverh, tam pa sta urednikovala tudi naša sogovornika Ivo Umek in Mojca Menart.Kdaj in kako ste prišli na ZKP RTV Ljubljana?Ivo Umek: Zelo zgodaj, verjetno leta 1973. Kot klaviaturist sem bil član Belih vran in sem se ravno vrnil s služenja vojaškega roka. Nekaj let pred tem je založba začela s skromno razmnoževalnico kaset, da bi posnetke arhiva Radia Ljubljane nekako spravili med ...