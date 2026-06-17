Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila. Delo Camilla Saint-Saënsa je zaradi stroge cenzure verskih motivov v Veliki Britaniji ostalo prepovedano več kot tri desetletja, danes pa velja za enega najžlahtnejših vrhuncev francoske romantike. Ta nekoč sporni operni dragulj bo v koncertni obliki na 74. Ljubljana Festivalu oživel 9. julija ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Ljubezenska arija kot smrtonosna zanka

Čeprav slovita arija Mon cœur s'ouvre à ta voix v zavesti poslušalcev ostaja sinonim za najlepšo ljubezensko izpoved, Saint-Saënsova partitura pod romantično površino razpira psihološko dramo o uničujoči moči pohlepa. V izvedbi kanadske mezzosopranistke Marie-Nicole Lemieux filistejska zapeljivka ne nastopa kot strastna ljubimka, temveč kot hladna, inteligentna politična akterka. Njena taktika ostaja neizprosna: zlorabiti lastno milino, zlomiti herojevo vojaško disciplino in ga na svojih kolenih nemočnega prepustiti sovražniku. Pevka, izbrana na izrecno željo maestra Charlesa Dutoita, s svojo izvorno francosko dikcijo prinaša redko slišano avtentičnost, kjer se subtilnost jezika naravno zlije s skladateljevo melodiko.

FOTO: Festival Ljubljana

Njen antagonist bo avstrijski tenorist Nikolai Schukoff v vlogi Samsona, utelešenja večnega konflikta med neomajno vero in senzualno šibkostjo. Umetnik v svojem izrazu združuje strogo nemško vokalno šolo in večletne izkušnje z delovanjem v Franciji, s čimer junaku vdihuje hkrati avtoriteto in ranljivost, vse do mitske preobrazbe ob finalnem rušenju templja. Brez odrske scenografije bo v ospredju ostala le neposredna moč partiture in surova dramatičnost vokalnih interpretacij.

Partitura, ki je premagala dvom

Zgodovinska usoda opere ni nič manj dramatična od njene vsebine. Francoske kulturne oblasti so delo namreč sprva odločno zavračale, pred pozabo pa ga je rešil šele Franz Liszt, saj je pravočasno prepoznal genialnost partiture in leta 1877 v Weimarju osebno dirigiral svetovno premiero.

FOTO: Festival Ljubljana

V Ljubljani bo to monumentalno stvaritev oživil švicarski maestro Charles Dutoit, svetovno priznani specialist za francoski repertoar. Njegova prepoznavna analitična natančnost nenavadno izvira iz študija matematike, pod njegovo taktirko pa bodo epske zborovske slike oblikovali Orkester in Zbor Slovenske filharmonije ter poljski Zbor NFM.

74. Ljubljana Festival obljublja bogat program – od vrhunskih koncertov do intimnih recitalov v srcu prestolnice. Podrobnosti o dogodkih in vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si. Člani Kluba Festivala Ljubljana so upravičeni do 10 odstotkov popusta (ne velja za koprodukcije: Momento Cigano Extended, Mamma mia! in koncerte Neishe, Mihe Kralja ter Vlada Kreslina). V klub se lahko včlanite tukaj.

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