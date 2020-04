Od eksperimenta do postromantike

»Sodobna glasba je namenjena­ izobraženim poslušalcem. To je tako kot s filozofskimi knjigami – ne prebira jih vsak in tudi ni nujno, da bi jih.« Nedavno preminuli poljski skladatelj Krzysztof­ Penderecki se je od tovrstnih zgodnjih izjav kasneje distanciral, pravzaprav je bila pri njem edina konstanta konstant­na sprememba. »Moja glasba se je spreminjala tako, kot se spreminjajo letni časi,« je dejal.Dolgo je figuriral kot klasični avantgardist, pri iskanju novih izraznih možnosti človeškega glasu in različnih inštrumentov je veljal za precej hermetičnega skladatelja s svojevrstno temačno in apokaliptično zvočno ...