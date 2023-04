Od grungea z reggaejem do Bacha in nazaj

V nadaljevanju preberite:

Glasbenik, plesalec, koreograf in performer Žigan Krajnčan bo nocoj ob 20. uri v Cukrarni imel s svojo zasedbo promocijski koncert večžanrskega albuma Fusion Reactor, ki je izšel pri založbi Nika. Album z devetimi skladbami so soustvarili še pianist Marko Črnčec, basist Miha Koren, violončelist in bobnar Kristijan Krajnčan ter spremljevalni vokalistki Patricija Škof in Klara Klasinc. Z njim smo se pogovarjali o Bachu in Bobbyju McFerrinu, Murenčkih in Slončku Tončku, stilski pisanosti in reggae kitari Femija Temowa.