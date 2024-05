Od tipičnih balad do čisto rokerskih pesmi

V nadaljevanju preberite:

Letos mineva 50 let od ustanovitve legendarne primorske skupine Prizma, za katero sta večino skladb ustvarila Danilo Kocjančič in Franci Čelhar. Vrhunec je dosegla leta 1979 z albumom Pogum. Jutri ob 20.30 bodo imeli slavnostni in brezplačen koncert na dvorišču Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači. Pogovarjali smo se z ustanovnim članom, klaviaturistom Francijem Čelharjem.