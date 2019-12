Njegov studio je prostor, kjer se srečuje s prijatelji in je poln spominov. Foto Jure Eržen

Bil je marsikaj: na filmu slikar, morilec, ljubimec; na odru motor revivala sedemdesetih s skupino U'redu ... Potem je bil arhetip belokranjskega zelenega Jurija, sexy boy v leopardjih hlačkah, poigraval se je s predsodki in prepeval Magnifico je peder ali se spraševal Kdo je čefur?, z vsakim komadom je pritisnil na nevralgično točko v družbi … Plošča Export-Import leta 2003 je bila največji met, mednarodni preboj. Hir aj kam je postal velik hit. Bil je drugi iz nekdanje Jugoslavije, ki je podpisal pogodbo z multinacionalko. Prvi je bil Bregović z Universalom, drugi je bil Robert Pešut s Sonyjem. Pred dvema letoma je postal Charlatan De Balkan, dobil je svoj dvodelni dokumentarec TVS Charlatan Magnifique Maje Pavlin; in da ne pozabimo velikega meta s filmsko glasbo za uspešnici Montevideo, 1. in 2. del – in eno najbolj uspešnih serij Sence nad Balkanom, zaradi katere je postal eden bolj vročih izvajalcev v Srbiji; zdaj je zunaj že druga sezona.Na radijske valove je priletel novi singel Pegica, nekaj svežega, romantičnega, smešnega, letos, na božični dan, pa kaže, da bo že tretjič zapored napolnil dvorano Stožice.Vesna Milek ga je obiskala v njegovem studiu v Domu svobode v Tivoliju. Pogovarjala sta se o prvi ljubezni, o glasbi, o spodnji čakri, o tem, kako vedno ujame duh časa, kako Srbi težko verjamejo, da je ponarodelo pesem Pukni zoro napisal kantavtor s pirom v roki iz Šiške.Magnifico zna vzpostaviti stik z občinstvom, tako da podre nevidno mejo, da se zdi, kot da vstopiš v krog svoje družine, je rekla španska zvezda Luz Casal, ki je z njim sodelovala pri soundtracku za film Montevideo. Predanost, s katero se posveča glasbi, je skoraj absolutna, je bila prepričana.Oder je čudež, je terapija, reče sam. Ampak o čem zdaj govoriva? O tej skrivnostni vezi, kroženju med občinstvom, glasbo in njim. Aha, mislite na odpiranje te, kako se ji reče, spodnje čakre, reče in ustnice se čisto rahlo zavijejo navzgor, v hudomušen nasmešek. Sploh nisem toliko spolno aktiven zadnje čase, niti ne razmišljam veliko o seksu in erotiki. Včasih sem dosti več.